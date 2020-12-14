У Дніпрі судитимуть директора метро

У Дніпрі судитимуть директора метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

“За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник відстає від графіку виконання робіт (а це не несе жодної користі замовнику), підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок таких дій за період 2018-2019 років підряднику перерахували бюджетні кошти у сумі понад 270 млн грн за роботи, які фактично не виконувались.

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Крім того, після підписання вказаних змін з контракту безпідставно були виключені роботи, вже виконані та оплачені державою у 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн.

У жовтні 2019 року бездіяльність цього ж посадовця під час будівництва метрополітену призвела до виникнення надзвичайної ситуації – частково зруйнувалась будівля гуртожитку НТУ «Дніпровська політехніка», розташованого поруч з об’єктом будівництва.

Як наслідок, гуртожиток перебуває в аварійному стані, його мешканці евакуйовано, а університету спричинені матеріальні збитки у розмірі понад 16 млн грн. Наразі вказану суму коштів відшкодовано у повному обсязі.

Обвинувальний акт щодо посадовця за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), направлено до суду.

фото: Офіс генпрокурора