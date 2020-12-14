У Вінниці показник одужань пацієнтів із COVID-19 зріс до майже 75%

У Вінниці станом на понеділок показник одужань пацієнтів з COVID-19 зріс до майже 75%, піднявшись за тиждень на 2%.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Відсоток вінничан, які одужали, по Вінниці є традиційно високим і становить 74,9 %, коли по Україні – 56,1 %», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Департаменті охорони здоров'я Вінницької міськради, у місті цей показник утримується на високому рівні вже тривалий час, а за тиждень він навіть зріс на 2%.

Окрім того, вінницьким медикам вдається стримувати показник летальності: наразі він становить 1,5 % проти 1,7 % по Україні.

Загалом у Вінниці протягом місяця зберігається стабільна ситуація із поширенням коронавірусу. Наразі у місті на COVID-19 хворіють 2118 пацієнтів. З них 96% лікуються амбулаторно і 93 особи, або 4 %, – стаціонарно. Станом на 13 грудня лікарні міста завантажені хворими на COVID-19 на 26%, а з урахуванням пацієнтів з підозрою на інфікування коронавірусом, цей показник становить 53%.

Відсоток тестувань у Вінниці становить 867 на сто тисяч населення. Вінницький регіон за кількістю ПЛР-тестуванн посідає третє місце в Україні.

З початку епідемії у Вінниці лабораторно підтверджено 8955 випадків інфікування коронавірусом (дані на ранок неділі). Одужали 6705 людей. За 8 місяців від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 132 вінничан.

Загалом по області з початку пандемії загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 19864, з них 65 – за останню добу. В Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу — 6451.