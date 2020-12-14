Укрзалізниця попереджає про затримку двох поїздів через негоду

АТ "Укрзалізниця" попереджає про затримки у русі поїздів Київ — Костянтинівка та Київ — Харків через негоду та обледеніння контактної мережі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укрзалізницю в Телеграмі.

"Погодні умови все ж вносять корективи у графіки руху поїздів. Через негоду та обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

Так, поїзд №712/711 Київ — Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ — Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.

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Крім того, Укрзалізниця просить пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, адже в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у понеділок, 14 грудня, крім південно-східної частини, знову очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Температура вдень від 3° морозу до 8° тепла.