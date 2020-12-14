Укрзалізниця попереджає про затримку двох поїздів через негоду
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укрзалізницю в Телеграмі.
"Погодні умови все ж вносять корективи у графіки руху поїздів. Через негоду та обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху поїздів", - йдеться у повідомленні.
Так, поїзд №712/711 Київ — Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ — Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.
Крім того, Укрзалізниця просить пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, адже в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у понеділок, 14 грудня, крім південно-східної частини, знову очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Температура вдень від 3° морозу до 8° тепла.