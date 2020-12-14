На Одещині зіткнулися Lanos і Renault, семеро осіб госпіталізували
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.
На автотрасі біля села Залізничне Болградського району зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos і Renault. Внаслідок удару Daewoo злетів у кювет. У салоні цього автомобіля перебували чоловік з дружиною і троє дітей віком 4 та 8 років. Усіх госпіталізували.
До лікарні потрапили також водій та один із двох пасажирів Renault.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.