На Одещині зіткнулися Lanos і Renault, семеро осіб госпіталізували

В Одеській області семеро осіб госпіталізовані внаслідок зіткнення двох автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

На автотрасі біля села Залізничне Болградського району зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos і Renault. Внаслідок удару Daewoo злетів у кювет. У салоні цього автомобіля перебували чоловік з дружиною і троє дітей віком 4 та 8 років. Усіх госпіталізували.

До лікарні потрапили також водій та один із двох пасажирів Renault.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.