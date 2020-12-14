Негода знеструмила 107 населених пунктів у 5 областях
Укрінформ
Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 85, Київська – 8, Черкаська – 7, Житомирська – 6 та Чернівецька – 1", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.