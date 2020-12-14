На Зміївській ТЕС кажуть, що учорашня пожежа не спричинила екологічних наслідків

Пожежа на енергоблоці Зміївської теплової електростанції не спричинила екологічні наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі Зміївської ТЕС, передає Укрінформ.

"Без потерпілих і наслідків для довкілля: технологічне порушення на Зміївській ТЕС ліквідоване", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа спалахнула у ніч на неділю 13 грудня в корпусі А енергоблоку №9 у селищі Слобожанське. Причиною стало технологічне порушення у вигляді нагріву корпусу через перегрів набивки двох регенеративних повітряних перегрівачів. У результаті цього підвищилась температура у трьох бункерах золи електрофільтрів.

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"Завдяки злагодженим діям працівників чергової зміни станції, безвідмовному спрацюванню захисного обладнання ТЕС, а також оперативному і фаховому реагуванню підрозділів ДСНС, вдалося уникнути пошкодження виробничого устаткування", - запевнили у пресслужбі ТЕС.

Також на підприємстві додали, що технічне порушення було повністю усунуте до 5 ранку неділі. Постраждалих у результаті пожежі немає.

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Нагадаємо: пожежа на енергоблоці Зміївської теплової електростанції сталася 13 грудня приблизно о першій ночі. Як повідомили у ДСНС, загалом площа загоряння становила приблизно 50 квадратних метрів.