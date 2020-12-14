На Зміївській ТЕС кажуть, що учорашня пожежа не спричинила екологічних наслідків

На Зміївській ТЕС кажуть, що учорашня пожежа не спричинила екологічних наслідків

Укрінформ
Пожежа на енергоблоці Зміївської теплової електростанції не спричинила екологічні наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі Зміївської ТЕС, передає Укрінформ.

"Без потерпілих і наслідків для довкілля: технологічне порушення на Зміївській ТЕС ліквідоване", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа спалахнула у ніч на неділю 13 грудня в корпусі А енергоблоку №9 у селищі Слобожанське. Причиною стало технологічне порушення у вигляді нагріву корпусу через перегрів набивки двох регенеративних повітряних перегрівачів. У результаті цього підвищилась температура у трьох бункерах золи електрофільтрів.

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"Завдяки злагодженим діям працівників чергової зміни станції, безвідмовному спрацюванню захисного обладнання ТЕС, а також оперативному і фаховому реагуванню підрозділів ДСНС, вдалося уникнути пошкодження виробничого устаткування", - запевнили у пресслужбі ТЕС. 

Також на підприємстві додали, що технічне порушення було повністю усунуте до 5 ранку неділі. Постраждалих у результаті пожежі немає.

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Нагадаємо: пожежа на енергоблоці Зміївської теплової електростанції сталася 13 грудня приблизно о першій ночі. Як повідомили у ДСНС, загалом площа загоряння становила приблизно 50 квадратних метрів.

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