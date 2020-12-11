«Я гаряча людина»: мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у своєму стрімі у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні забути про протистояння між міським головою і Президентом. Як міський голова я хотів би повибачатися перед Президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина і я завжди буду пліч-о пліч стояти з патріотами, які захищатимуть нашу країну. Пане Президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання - спільно працювати на Україну", – сказав Бондаренко.

В цьому ж стрімі міський голова розповів про обрання нового виконавчого комітету, до складу якого увійшли представники партій "За майбутнє", "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Черкащани" та "Батьківщина". Він підкреслив, що треба забути про передвиборчі свари і об’єднатися, щоби спільно працювати над вирішенням усіх проблем міста, як погодних, так і тих, що повязані з коронавірусом.

Як повідомляося, під час пресконференції 20 травня, присвяченій річниці президентства, Зеленський назвав популізмом дії міського голови Черкас Бондаренка, який хотів пом’якшити карантин у місті всупереч постанові уряду. Він додав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду".

27 травня Бондаренко звернувся до Печерського райсуду Києва з позовом про захист честі та гідності проти Президента Зеленського. Він просив суд стягнути із Зеленського 1 гривню на свою користь за моральну шкоду, проте програв справу. Суд у позові відмовив, оскількі вислови Зеленського, на думку суду, не містять свідомо неправдивої інформації чи надмірних оцінних суджень.