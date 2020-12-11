Земельна корупція і фірми в Росії: СБУ розповіла про обшуки у ексглави Одеської облради
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За версією слідства, оборудка відбувалась через нецільове використання земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААНУ. У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств «сприяв» оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ.
За умовами договорів 80% урожаю переходило у власність комерсантів. Крім того, обсяги отриманої продукції було значно занижено в офіційній документації. Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету.
Правоохоронці провели 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів протиправної діяльності, в офісних приміщеннях, юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції. За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.
Тривають слідчі дії.
Фото: СБУ