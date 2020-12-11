Земельна корупція і фірми в Росії: СБУ розповіла про обшуки у ексглави Одеської облради

СБУ викрила корупційну схему, організовану колишнім керівництвом Одеської обласної ради та директорами низки держпідприємств, із незаконного використання земель Національної академії аграрних наук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією слідства, оборудка відбувалась через нецільове використання земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААНУ. У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств «сприяв» оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ.

За умовами договорів 80% урожаю переходило у власність комерсантів. Крім того, обсяги отриманої продукції було значно занижено в офіційній документації. Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету.

Правоохоронці провели 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів протиправної діяльності, в офісних приміщеннях, юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції. За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.

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Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ