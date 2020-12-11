На Буковині негода залишила без електрики 25 населених пунктів

Унаслідок несприятливих погодних умов повністю або частково знеструмлено 25 населених пунктів Чернівецької області.

Про це повідомляє АТ «Чернівціобленерго», передає Укрінформ.

«Шквальний вітер у вологу погоду призвів до обледеніння проводів повітряних ліній області, а з незначним потеплінням мокрий сніг щільно вкрив кригою поверхні електрообладнання. Як наслідок, 10 грудня диспетчерські пункти енергетичного підприємства зафіксували обриви проводів 16 високовольтних ліній електропередач. Без електроживлення частково чи повністю опинилися споживачі у 25 населених пунктах», - поінформували в компанії.

Зазначається, що падіння дерев на повітряні лінії електропередач, обриви проводів, поламані електроопори та пошкоджене електроустаткування спричинили аварійні відключення у Герцаївському, Глибоцькому, Сторожинецькому, Новоселицькому районах та у Чернівцях.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 58 аварійних бригад.

Раніше у Чернівецькій міській раді повідомляли, що протягом 10-11 грудня на території міста очікується посилення південно-східного вітру до 15-20 м/с.

Фото: oblenergo.cv.ua