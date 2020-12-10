На Донеччині шахтарям виплатили лише по 100 гривень зарплатного боргу – Волинець

На Донеччині шахтарям, які протестують через затримку з виплатою боргу по зарплаті, заплатили по 102,6 грн.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Працівникам шахти «Україна» (ДП «Селидіввугілля»), які продовжують протест та не спускаються в шахту, - капнуло на картку. Причому капнуло в самому прямому сенсі цього слова. Людям, яких дістали розмови можновладців про те, як вони коли-небудь розрахуються з шахтарями, які вдалися до протестів через накопичення зарплатного боргу, нарахували 102 грн 61 коп.», - написав лідер профспілки.

Він нагадав, що борг перед працівниками ДП «Селидіввугілля» станом на початок цього тижня становив 226,4 млн грн, тому шахтарі продовжують протести.

У коментарях до цього повідомлення Волинця користувачі соцмережі написали, що такі самі суми надходять і на картки гірників шахти «Південнодонбаська №1» та «Курахівська», чим шахтарі теж незадоволені.

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Як повідомлялося, на Донеччині триває акція протесту шахтарів, гірники вимагають виплатити борги із заробітної плати. У рамках акції 9 грудня відбулася зустріч голови Донецької ОДА Павла Кириленка з керівниками шахтарських міст та представниками шахтарських профспілок.

Кириленко пообіцяв, що на підприємства області надійде близько 700 млн грн, і за попередніми розрахунками, якщо бюджетні кошти надійдуть у визначених обсягах, то їх вистачить для того, щоб повністю погасити заборгованість за 2020 рік.