На Воронцовському маяку в Одесі встановили сучасну систему засобів навігації

Фахівці Держгідрографії встановили на башті Воронцовського маяка автоматичну ідентифікаційну систему засобів навігаційного обладнання (АІС ЗНО) з метеостанцією Carbon AIS AtoN type 3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

«Упродовж листопада 2020 року на башті маяка Воронцовський, розташованого у Одеському морському торговому порту, фахівцями підрядника Держгідрографії встановлено обладнання автоматичної ідентифікаційної системи засобів навігаційного обладнання (АІС ЗНО) з метеостанцією (Carbon AIS AtoN type 3)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пусконалагоджувальні роботи вже завершено, триває оформлення дозвільної документації з Українським державним центром радіочастот (УДЦР).

Як уточнили у відомстві, оснащення маяка обладнанням АІС ЗНО дасть можливість фахівцям з управління ЗНО Держгідрографії «передавати та отримувати інформацію каналами АІС і таким чином збільшити інформативність АІС, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню безпеки судноплавства на підходах до Одеського морського порту. А судноводії зможуть ідентифікувати об’єкт за будь-яких погодних умов, передавати та отримувати інформацію каналами АІС, в тому числі і метеорологічну».

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Основним призначенням комплексу АІС ЗНО є підвищення безпеки та ефективності судноплавства одним чи декількома способами. Зокрема, забезпечення надійних і всепогодних можливостей ідентифікації плавучих ЗНО та суден; передача повідомлень про точне місцезнаходження ЗНО та метеорологічної інформації.