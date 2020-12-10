«U-LEAD з Європою»: Нова система адмінтерустрою має підвищити якість життя людей

Нова система адміністративно-територіального устрою в Україні здатна сприяти підвищенню якості життя людей.

Таку думку директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ (програма ЄС - ред.) Бастіан Файгель висловив на Міжнародній онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Після останніх місцевих виборів в Україні повністю починає працювати нова система адміністративно територіального поділу, місцевого урядування, це має підвищити якість життя та стандарти усіх громад України, але дуже багато треба ще зробити “, - сказав Файгель.

Він зазначив, що нині Україна, як й інші держави, переживає складні часи, але цей рік запам'ятається в історії як один з важливих моментів розвитку місцевого самоврядування в Україні. Адже відбулися місцеві вибори, після яких стартували зміни.

Файгель зазначив, що U-LEAD завжди був одним з провідних партнерів громад у їх розвитку та реагування на ті чи інші питання. “Зараз ми також концентруємо зусилля на допомозі новоствореним об'єднаним громадам по всій Україні, на розробці кроків до того, щоб вони стали ефективним та спроможними”, - додав він.

Файгель узяв участь у панельній дискусії “Урядування задля розвитку”. Тут у форматі діалогу обговорили плани уряду України та міжнародних партнерів щодо підтримки розвитку новостворених громад.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України.