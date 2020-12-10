У регіони піде 51 мільйон субвенції на зарплати вчителям

У регіони піде 51 мільйон субвенції на зарплати вчителям

Укрінформ
Понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення уряд ухвалив 9 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"Згідно з рішенням, буде перерозподілено 51 млн 629,8 тис. грн видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами в межах видатків відповідного регіону, а також розподілено резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерозподіл дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

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Крім того, перерозподіл обсягу освітньої субвенції за рахунок резерву здійснюється через виявлені неточності у даних, які виникли при поданні статистичної звітності та вплинули на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції.

Як повідомляв Укрінформ, на фінансування освіти у проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено майже 174 млрд грн.

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