Карпати замітає снігом - на горі Піп Іван обмежена видимість

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, обмежена видимість і падає сніг.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пункт.

«Станом на 08:20 10.12.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Падає дрібний сніг. Вітер південно-східний 10 м/с. Температура повітря -3°С», - повідомляє пошуково-рятувальний пункт.

Піп Іва́н (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою «Білий Слон».