Україні прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледь

У четвер, 10 грудня, в Україні очікується сильний вітер 15-20 м/с та ожеледь, вдень на Правобережжі мокрий сніг і дощ. Температура - від 11° морозу до 12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"10 грудня в Україні хмарно. Вночі в західних та Одеській областях, вдень на Правобережжі мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на сході та північному сході до 11° морозу, вдень близько 0°; у західних та південних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини та в Криму 7-12°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та столичній області 10 грудня вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. У столиці вночі буде 4-6° морозу, вдень близько 0°. На Київщині вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

11 грудня вночі у західних, більшості північних та центральних областей України дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень у південно-західній частині дощ, на решті території без опадів; температура вночі та вдень близько 0° (вночі на Лівобережжі 4-9° морозу); у західних та південних областях вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини до 12°.

12 грудня у західних та південних областях дощ з мокрим снігом, місцями ожеледь; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Одещині до 10°; на решті території невеликий сніг, вдень у центральних областях помірні опади, місцями ожеледь, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

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У Києві та Київській області 11 грудня вночі дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень без опадів; 12 грудня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 11 грудня пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень близько 0° (вночі 12 грудня 1-6° морозу).

13-14 грудня в Україні, крім східних та південно-східних областей, невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі у південних, вдень в західних областях 1-6° тепла, вдень на півдні країни до 9° тепла).

У столиці та на Київщині 13-14 грудня невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.