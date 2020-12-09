Власнику «Аметиста» наказали почистити море від нафти, що вилилася із судна

Забруднення акваторії у Чорноморську (Одещина) нафтою, яке ймовірно спричинене розливом з судна «Аметист», мають ліквідувати власник судна - КП «Морська пошуково-рятувальна служба», а також Адміністрація морських портів України.

Держекоінспекція звернулася до них з відповідним зобов’язанням, повідомляється на сайті інспекції, передає Укрінформ.

«Щоб не допустити збільшення масштабів цієї екологічної катастрофи, ДЕІ Одеської області зобов’язала Чорноморську філію ДП «АМПУ» та балансоутримувача «Аметиста» - Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» - в оперативному порядку здійснити такі заходи: провести відомче розслідування щодо аварійного забруднення акваторії та повідомити про результати Держекоінспекції; встановити бонове огородження навколо місця аварії для локалізації розливу нафти; повністю ліквідувати витік нафтопродуктів за допомогою біосорбентів; забезпечити належне зберігання зібраних нафтопродуктів, а будь-яке поводження з ними проводити за присутності інспектора ДЕІ», - поінформував голова інспекції Андрій Мальований.

Посадовець додав, що інспектори ДЕІ і далі фіксують забруднення моря нафтопродуктами.

«За результатами останніх лабораторних аналізів, проведених Держекоінспекцією поблизу плавзасобу, зафіксоване перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,4 раза! Їх вміст у районі стоянки «Аметиста» склав 0,16 мг/дм3 (норма становить 0,05 мг/дм3)», - зазначив Мальований.

Він також підкреслив, що такі показники загрожують екосистемі моря. Це призведе до знищення морських тварин та птахів, багато з яких вже зараз на межі вимирання.

Як повідомляв Укрінформ, Адміністрація морських портів України під час пресконференції 27 листопада заявила, що забруднення моря нафтопродуктами з буксира «Аметист» не було. Представники АМПУ та Морської пошуково-рятувальної служби затвердили, що за результатами чотирьох оглядів місця можливої події, проведених фахівцями ДП «АМПУ» на спеціалізованих суднах, інформація про підтоплення судна і забруднення акваторії нафтовмісними матеріалами не підтвердилась. Також в АМПУ підкреслили, що буксир «Аметист» не є танкером, більше 20 років не експлуатується, знаходиться у «холодному відстої», паливно-мастильні матеріали на буксирі відсутні.

25 листопада ЗМІ із посиланням на співробітників Морської пошуково-рятувальної служби поширили інформацію про те, що біля Чорноморська тоне збудоване у 1977 р., але не введене в експлуатацію рятувальне судно «Аметист». Навколо буксира, начебто, утворилася пляма нафтопродуктів, а працівники бази відкачували воду з відсіків корабля.

26 листопада Адміністрація морських портів України офіційно спростувала цю інформацію.

Пізніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований поінформував, що співробітники ДЕІ у взаємодії з прикордонниками підійшли до причалу з моря і зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Він звинуватив АМПУ в тому, що там знали про випадок і хотіли приховати результати катастрофи.

Поліція Одещини за заявою Державної екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України.