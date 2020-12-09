Мер Франківська знову просить уряд не вводити локдаун

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків знову звернувся до уряду та Президента України не запроваджувати нокдаун через коронавірусну інфекцію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ще раз звертаємось до уряду та Президента не вводити локдаун в країні. Хотілося б, щоб бізнес працював і заробляв кошти. Є позитивна тенденція щодо захворювання на коронавірус», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію фіксують не лише у Франківську, але й у сусідніх Луцьку, Тернополі, Хмельницькому.

Якщо в Івано-Франківську така тенденція буде збережена, каже мер, то вже за кілька тижнів Івано-Франківськ повернеться до показників захворювання на COVID-19, які фіксували в червні.

Наразі, каже мер Франківська, в COVID-лікарнях міста перебувають 287 пацієнтів, з них 21 - у реанімаціях. Наповненість ліжко-місць у Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ) складає 40%. За останню добу на території Івано-Франківської ОТГ зафіксували 61 випадок захворювання на коронавірус.

Раніше, 30 листопада Руслан Марцінків вже звертався до уряду з проханням не запроваджувати локдаун в країні, бо він знищить малий і середній бізнес.

Станом на 9 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 39 730 випадках захворювання, в Україні цей показник сягає 845 343 випадків, з них 12 585 – за останню добу.

Сьогодні Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.