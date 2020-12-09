На кисневій підтримці у лікарнях Київщини — понад 1 000 COVID-хворих

У Київській області госпітальні бази для хворих на COVID-19 завантажені на 41%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.

"На сьогодні у Київській області маємо 26 перепрофільованих закладів охорони здоров'я для госпіталізації хворих на COVID-19. Вони містять 2 тис. 665 ліжок, вони завантажені на 41%. На кисневій підтримці - 1015 пацієнтів", - сказав Торкунов.

За його словами, мережу кисневого забезпечення продовжують розширювати.

"Для досягнення 80-відсоткового забезпечення лікарень киснем до 15 грудня плануємо здійснити поставку 260 кисневих концентраторів, кожен з яких на два виводи. Завершити роботи з централізованого забезпечення киснем, це ще 188 виводів у лікарнях Василькова, Кагарлика, Рокитного та Переяслав-Хмельницького", - сказав Торкунов.

Він повідомив, що до 25 грудня в області планується забезпечити киснем 95% ліжок для хворих на COVID-19.

Торкунов зауважив, що за добу на Київщині підтверджено 945 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 15. Одужали 882 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за останню добу - 12 тис. 585.