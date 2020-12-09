У Харкові установчу сесію міськради нового скликання пікетують дві групи активістів

Установчу сесію нового скликання Харківської міської ради, яка проходить 9 грудня без міського голови Геннадія Кернеса, пікетують дві групи активістів - з екологічними та політичними вимогами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад сто активістів заповнили майданчик біля входу до будівлі міської ради. Одні тримають у руках прапори України, плакати "Коксохім вбиває нас" та великий транспарант "Досить владі робити нас лохами", інші - червоно-чорні знамена та плакати: "Харків - це Україна", "Землю - АТОвцям", "Ветеранському простору бути", "Війна починається з вати". На смітниках біля будівлі розклеєні фото депутатів міськради від ОПЗЖ та "Партії Шарія".

У Харкові установчу сесію нового скликання пікетували дві групи активістів / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Міська влада нічого не робить проти шкідливих викидів у повітря з боку коксового заводу. Президент, до якого звернулися наші активісти, відповів у загальному форматі, мов, будемо розбиратися. Тим часом мешканцям мікрорайону біля заводу нічим дихати, і тому ми наполягаємо на конкретних заходах", - наголосив лідер громадської екологічної організації "Печеніги" Сергій Шапаренко.

Інші вимоги у лідера міської організації "Фрайкор" Богдана Войцеховського: "Ми вимагаємо від новообраної міської влади державницької позиції. Харків - це Україна, ніякі ОПЗЖ, "шарії" та інші не будуть тут панувати, а якщо вони нас не почують, то сміттєвий бак стане для них особистим транспортом, щоб доїхати до російського Белгорода".

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Порядок біля будівлі охороняють близько 100 поліцейських, багато з них мають спецзасоби та одягнені у шоломи. Спецавтомобілі поліції стоять по сусідству на площі Конституції, а також на прилеглих вулицях. В'їзд у внутрішній двір будівлі мерії заблокований. На місці чергують кінологи із собаками.

Тим часом у сесійній залі міськради нові депутати 8 скликання почали розглядати 8 питань порядку денного, серед них головне - обрання секретаря міської ради, який на час відсутності обраного мера Харкова Геннадія Кернеса буде керувати містом. У “Блоку Кернеса – Успішний Харьків!” - більшість мандатів, але це не монобільшість, і секретаря оберуть за домовленостями сторін.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами виборів 25 жовтня до Харківської міської ради пройшли шість політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По 9 місць у "Європейської Солідарності" та "Слуги народу". 7 - у "Партії Шарія", 6 - у "Блоку Світличної "Разом!".

Вночі 16 вересня Харківського міського голову Геннадія Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харківським міським головою.