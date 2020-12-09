У Попасній на Луганщині створили перший в області індустріальний парк

Перший в Луганській області індустріальний парк «Східний регіон» створено у місті Попасна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Основною метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення коштів в економіку міста, поліпшення інвестиційної привабливості, активізація економічного та промислового розвитку регіону. Створено індустріальний парк за підтримки Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації за ініціативи міської ради», - йдеться в повідомленні.

Функціональним призначенням є виробництво електричної і теплової енергії; будівельних матеріалів; машинобудування, металообробка; екологічна переробка твердих побутових відходів; науково-дослідницька діяльність, електроніка та ІТ-технології.

Індустріальний парк створюється терміном на 30 років, площа земельної ділянки - 15,3991 га.

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2312, індустріальний парк «Східний регіон» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.