Власник готелю «Токіо-стар», який заперечував існування коронавірусу, помер від COVID-19

Про його смерть написав у Фейсбуці депутат Одеської міськради Петро Обухов, передає Укрінформ.

"Вадим Чорний був неоднозначною людиною. Земля пухом", - йдеться в пості, під яким розгорнулася ціла дискусія про покійного.

Свого часу Чорний активно наполягав, що смертність від коронавірусу перебільшують. «Цікаво, коли по всьому світу почнуть садити аферистів від коронавірусу?... Ніякої небезпеки цей вірус не представляє... З кожної тисячі хворих, 993 спокійно одужують... Смертність у хворих з коронавірусом "менша" від природної, бо їх ще й лікують», - писав бізнесмен у своєму пості в Фейсбуці від 3 жовтня.

А в пості від 12 листопада він радив оточуючим чинити опір карантину і писав: "Смертності вже практично немає, лікування нормальне. Карантин не зменшить числа контактів: ті, хто хотів прийти до магазину в неділю, прийдуть у понеділок. Покажемо клоунам їх місце".

Чорному було 48 років. Він заразився близько двох-трьох тижнів тому і весь цей час пролежав у комі, підключений до апарату ШВЛ.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в регіоні зареєстровано 1 043 нових випадки захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.