Власник готелю «Токіо-стар», який заперечував існування коронавірусу, помер від COVID-19
Про його смерть написав у Фейсбуці депутат Одеської міськради Петро Обухов, передає Укрінформ.
"Вадим Чорний був неоднозначною людиною. Земля пухом", - йдеться в пості, під яким розгорнулася ціла дискусія про покійного.
А в пості від 12 листопада він радив оточуючим чинити опір карантину і писав: "Смертності вже практично немає, лікування нормальне. Карантин не зменшить числа контактів: ті, хто хотів прийти до магазину в неділю, прийдуть у понеділок. Покажемо клоунам їх місце".
Чорному було 48 років. Він заразився близько двох-трьох тижнів тому і весь цей час пролежав у комі, підключений до апарату ШВЛ.
За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в регіоні зареєстровано 1 043 нових випадки захворювання.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.