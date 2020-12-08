Бюджет Харкова через пандемію переорієнтують на потреби медицини

В умовах пандемії, викликаної коронавірусом, бюджет міста Харкова був змушений спрямувати значні додаткові кошти на галузь охорони здоров'я за рахунок інших програм розвитку, і переорієнтація бюджету триватиме.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради, посилаючись на заяву першого заступника міського голови Харкова Ігора Терехова під час zoom-конференції з лідерами учнівського самоврядування, шкільних волонтерських і миротворчих організацій Харкова.

"Міська влада ставить завдання абсолютно по-новому підійти до галузі охорони здоров'я. Проведена державна реформа фактично вбила медицину. Тому ми повинні по-іншому ставитися до її розвитку - з іншими параметрами, вимогами і фінансуванням", - зазначив Терехов.

За його словами, ніхто не міг знати, що 2020 рік буде настільки важким: "По всьому світу бушує пандемія, кордони закриті, туризм сильно обмежений, закрито багато виробництв, а підприємці ледве зводять кінці з кінцями".

"Ми не могли припустити цього на початку року при формуванні програм соціально-економічного розвитку. Як не могли припустити, що з коронавірусом не зможе впоратися навіть світова медицина", - додав Терехов.

За його словами, значні додаткові кошти з бюджету міста вже були спрямовані на потреби медицини: "Бюджет також буде переорієнтовано наступного року".

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня сесія депутатів старого, 7 скликання Харківської міської ради схвалила проєкт бюджету Харківської територіальної громади на 2021 рік.

За інформацією заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешевої, загальний обсяг доходів бюджету міста розрахований у розмірі 15,6 млрд грн. Бюджет сбалансований: прогнозний обсяг видатків бюджету на 2021 рік розрахований в обсязі 15,6 млрд грн.

Зокрема, на забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, впровадження новітніх медичних технологій і підвищення якості надання медичної допомоги заплановано 460 млн грн.