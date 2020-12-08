На Буковині збільшили кількість ліжок із доступом до кисню майже до тисячі

У Чернівецькій області кількість ліжок з доступом до кисню для хворих з коронавірусом збільшили до 978-ми.

Про це розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак в інтерв'ю Укрінформу.

"Уряд перед нами ставив завдання забезпечити доступом до кисню 80% від кількості ліжок для хворих на коронавірус, тобто від 1114. Наразі вже маємо 978 точок доступу до кисню. Із існуючих у нас майже тисячі точок доступу до кисню зайняті пацієнтами лише 35%, всі інші вільні", - розповіла чиновниця.

Вона зазначила, що переважна більшість цих точок доступу до кисню є стаціонарними.

"Я вважаю найбільшим успіхом те, що більша частина цих ліжок – стаціонарні точки доступу. Це означає, що ми гроші вкладаємо не просто так, як навесні усі мені казали "купувати швидко апарати ШВЛ, бо ми всі помремо". Ми використовуємо ці кошти із розрахунком на те, що COVID-19 колись піде, а точка доступу до кисню залишиться. А не концентратор, який гуде і який через два місяці може зламатися і ми не будемо мати навіть можливості його відремонтувати", - сказала Гусак.

За її словами, протягом грудня в Чернівецькій області планують збільшити кількість ліжок із доступом до кисню до 1200.

Як повідомлялося, станом на 8 грудня у Чернівецькій області зафіксували 35 622 випадки COVID-19, зокрема 18 294 пацієнти одужали, 687 людей померли.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 832 758 випадків COVID-19, із них за добу 10 811.

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