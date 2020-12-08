У лікарнях Донеччини заповнені близько 40% СOVID-ліжок

У медичних закладах Донецької області пацієнтами, хворими на COVID-19 та з підозрою на нього, заповнені близько 40% ліжок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Ліжка завантажені приблизно на 40%. З підтвердженим діагнозом COVID-19 у медзакладах знаходяться 693 особи і 752 людини, які очікують підтвердження чи спростування свого статусу», - сказав Педенко.

Він зазначив, що загалом із початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 26235 осіб, у тому числі 16519 пацієнтів одужало, ще 9186 – продовжують лікування і 530 випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.

В ОДА констатували, що найбільше зареєстровано хворих на COVID-19 з початку пандемії в Маріуполі (захворіли 9 553 особи), у Краматорську (3 472) та Слов’янську (2 873).

Як повідомлялося, станом на 8 грудня в Україні лабораторно підтверджено 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 832 758 осіб.