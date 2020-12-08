Петров попри демарш хоче співпрацювати з угорцями в облраді

Голова Закарпатської облради Олексій Петров заявив, що не зважаючи на демарш угорців, надалі активно співпрацюватиме з партією закарпатських угорців в обласній раді.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відеозаяві Петрова, опублікованій на офіційній сторінці у Фейсбуці Закарпатської ОДА.

“В подальшому дуже активно співпрацюватимемо (з партією угорців Закарпаття КМКС — ред.). Вчорашній демарш — це політичне рішення, вони (КМКС) мають на нього право. Але я наголошую, що питання, яке стосується однієї конкретної особистості, фігури, не повинно впливати на комунікацію, на подальшу співпрацю (з угорцями - ред.) в інтересах розвитку Закарпаття”, - заявив Петров.

Він також наголосив, що основна його задача, як голови Закарпатської обласної ради, “спробувати розібратися і допомогти всім, і в тому числі угорській етнічній громаді, скористатися своїми свободами і правами”.

Минулого тижня в інтерв'ю Укрінформу Петров заявив, що розв'язувати питання в облраді без угорців - політичний моветон.

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Як повідомляв Укрінформ, учора на першій сесії новообраної Закарпатської облради депутати з партії угорців Закарпаття КМКС зробили демарш та показово покинули сесійну залу облради й заявили, що не братимуть участі у голосуванні за голову ради — у відповідь на дії проти партії КМКС з боку української влади.

Минулого тижня у голови КМКС Василя Брензовича СБУ провела розшуки, правоохоронці готуються вручити йому підозри. На першій сесії облради Брензовича не було.

Фото: carpathia.gov.ua