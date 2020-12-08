У Красногорівці без води залишилося сім тисяч людей

У місті Красногорівка Донецької області близько 7 тисяч мешканців залишилися без водопостачання через порив на водогоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

"Порив стався на трубопроводі, який розташований у розподільчому колодязі глибиною 2 м та завширшки 5 м, внаслідок аварії колодязь повністю заповнений водою", - йдеться у повідомленні.

Для проведення ремонтних робіт залучено 8 осіб та 4 одиниці техніки. Особовий склад обласного управління ДСНС проводить відкачування води з розподільчого колодязя. Лише після цього буде відомий характер пошкоджень та час проведення ремонтних робіт, додали в ОДА.

Зазначається, що централізоване теплопостачання в населеному пункті відсутнє.