На Хмельниччині перекинувся Volkswagen, троє загиблих

Поблизу села Кривчик Дунаєвецького району вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинуло троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 грудня о 23:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Кривчик Дунаєвецького району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Volkswagen Passat В5", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося на момент автотрощі в салоні автомобіля знаходилося четверо громадян.

На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років, ще один 47-річний пасажир, після огляду медиками, від госпіталізації відмовився.

Наразі причини й обставини події з’ясовують правоохоронці.

Фото: www.dsns.gov.ua