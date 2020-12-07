У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагались пограбувати три крамниці

У Запоріжжі компанія підлітків намагались викрасти гроші та товар з трьох крамниць. У одного з них була зброя.

Про це повідомили в патрульній поліції, передає кореспондент Укрінформу.

"Вчора на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на зупинці громадського транспорту "Набережна" чути постріли. Заявник додав, що до події причетні четверо підлітків й в одного з них є пістолет", - розповіли в поліції.

На виклик виїхали інспектори, які помітили автобус, в якому перебували 4 хлопців, схожі за описом. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили пістолет.

Підлітка доставили до відділення поліції для встановлення обставин події.

Через деякий час інший екіпаж отримав виклик про те, що невідомі хлопці чинили хуліганські дії в магазині та намагались вкрасти гроші з касового апарата.

"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику. На пошук порушників було орієнтовано всі екіпажі", - зазначили в патрульній поліції.

Під час відпрацювання інформації, на вулиці Перемоги патрульні почули клич про допомогу. За словами двох продавчинь, підлітки намагались вкрасти кошти і товар. Побачивши патрульних, порушники кинулись навтьоки, одного з них інспектори наздогнали. Пізніше хлопець зізнався, що він з двома товаришами був учасником подій, що сталися в трьох магазинах.

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Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадян було затримано та доставлено до відділення поліції для встановлення всіх обставин.

В поліції також показали відео з одного з магазинів.