На Прикарпатті вітер зірвав дах школи

В Івано-Франківській області, у селі Блюдники, що на території Галицької ОТГ, сильний вітер пошкодив покрівлю школи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання «ЛІХТАРІ галицькі».

«Ось що наробила негода сьогодні вночі. Сильний вітер зірвав близько 300 квадратних метрів даху на Блюдниківській ЗОШ І-ІІІст», - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада оцінює збитки стихії та шукає кошти для відновлення навчального закладу.

За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, протягом доби 7 грудня по області та місту очікується посилення південно-східного вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

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Як повідомили кореспонденту Укрінформу в Івано-Франківському обласному Центрі з гідрометеорології, сильний вітер принесе на Прикарпаття потепління. Вже за день на території області варто очікувати дощі, в горах – з мокрим снігом.