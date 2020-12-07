У Чернігові люди перекривали дорогу

У Чернігові, в мікрорайоні Масани, відбулася чергова акція протесту його мешканців проти будівництва автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) поруч із багатоповерхівками та великим супермаркетом: цього разу люди перекрили дорогу на одному із в’їздів у район.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це вимушена акція протесту, тому що ні забудовник, ні влада нас не чують. Ми пішли вже на крайню міру, щоб все-таки зупинити будівництво", - пояснила голова ОСББ "Незалежності, 16" - будинку, який знаходиться найближче до майбутнього заправного пункту, Олена Ципенко.

Кілька десятків чернігівців перекрили дорогу на пішохідному переході. Вони 10 хвилин ходили по "зебрі", а 5 хв. пропускали автомобілі. Поліція на під’їздах до переходу скеровувала транспорт в об’їзд. Акція тривала годину.

У п’ятницю, 4 грудня, група невідомих запалила автомобільну шину під воротами майданчика, на якому, попри протести жителів, відновили будівництво АГЗП. На місце події приїжджали пожежна машина та поліція.

Як раніше розповідало агентство, проти спорудження АГЗП в центрі мікрорайону Масани у Чернігові, фактично на зупинці громадського транспорту, за 100 м від багатоповерхових житлових будинків, великого супермаркету і дитячого майданчика та поруч із сосновим лісочком, жителі мікрорайону виступають із середини літа. Вони провели кілька акцій протесту, пікетували міську раду, підписали звернення і петицію. Однак міська влада не зважила ні на що. На деякий час будівництво призупинили та нещодавно, через місяць після місцевих виборів, роботи на майданчику відновилися. Першого дня в’їзд на об’єкт охороняла поліція.

У відповідь на електронну петицію мешканцям Масанів відповіли, що дана земельна ділянка не входить у межі району, а дозвіл на втілення проєкту надала Державна будівельна інспекція України. Під час передвиборчої зустрічі з жителями мікрорайону міський голова Владислав Атрошенко сказав їм, що змінити вже нічого не можна.