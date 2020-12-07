На Волині легковик зіткнувся з автобусом, одна людина загинула

У селі Княгининок на Волині легковик Skoda Oktavia зіткнувся з рейсовим автобусом Еталон.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

Як поінформували в поліції, 32-річний водій легковика, житель Рожищ, загинув на місці, пасажирку Skoda госпіталізували. Внаслідок автопригоди травмувалися й пасажири автобуса. У лікарні їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

Подія сталася ввечері в неділю, 6 грудня.

Читайте також: У Києві таксі вилетіло на тротуар через смерть водія за кермом

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.