На Волині легковик зіткнувся з автобусом, одна людина загинула
Укрінформ
У селі Княгининок на Волині легковик Skoda Oktavia зіткнувся з рейсовим автобусом Еталон.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
Як поінформували в поліції, 32-річний водій легковика, житель Рожищ, загинув на місці, пасажирку Skoda госпіталізували. Внаслідок автопригоди травмувалися й пасажири автобуса. У лікарні їм надали медичну допомогу та відпустили додому.
Подія сталася ввечері в неділю, 6 грудня.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.