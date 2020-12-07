Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.
"Укрзалізниця продовжує активно готуватися до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Так, компанія призначила три поїзди у популярних напрямках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що призначено курсування таких додаткових поїздів:
№143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.
№149/150 Полтава — Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
№129/130 Кременчук — Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
В УЗ нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування та призначили низку поїздів у популярних напрямках : Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.