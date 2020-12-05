На Чернігівщині відкрили пам’ятний знак бійцям, які загинули на Донбасі

У смт Куликівка Чернігівської області відкрили пам’ятний знак місцевим жителям, що загинули у зоні АТО/ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Напередодні Дня Збройних сил України на алеї Пам’яті у центрі селища Куликівка відбулось відкриття пам’ятного знака воїнам-землякам, захисникам незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні.

У Куликівці відкрили пам’ятний знак учасникам АТО/ООС / Фото: cg.gov.ua

Учасники церемонії з запаленими свічками хвилиною мовчання вшанували пам’ять 12-ти загиблих земляків.

Ініціатором проєкту стала ГО "Куликівська районна спілка воїнів АТО", яку підтримала селищна рада. Пам’ятний знак виготовили та встановили коштом громади і спонсорської допомоги двох депутатів обласної ради.