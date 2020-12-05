На Київщині за добу - 995 випадків COVID-19

На Київщині на COVID-19 за минулу добу, 4 грудня, захворіли 995 осіб, з них 48 дітей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Захворювання на коронавірус зафіксували ще в 995 жителів Київщини. Йдеться про 48 дітей і 947 дорослих. Такими є дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 4 грудня», - зазначається у повідомленні.

Наразі 942 інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 53 пацієнти знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Минулої доби одужали від коронавірусу 745 жителів Київщини, померли 14.

З початку епідемії загалом у Київській області зафіксували 42 410 випадків захворювання на коронавірус. Із цієї кількості вже одужали 15 287 жителів, серед яких 1096 дітей.

Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 740 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.