На Київщині за добу - 995 випадків COVID-19

На Київщині за добу - 995 випадків COVID-19

Укрінформ
На Київщині на COVID-19 за минулу добу, 4 грудня, захворіли 995 осіб, з них 48 дітей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Захворювання на коронавірус зафіксували ще в 995 жителів Київщини. Йдеться про 48 дітей і 947 дорослих. Такими є дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 4 грудня», - зазначається у повідомленні.

Наразі 942 інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 53 пацієнти знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Минулої доби одужали від коронавірусу 745 жителів Київщини, померли 14.

З початку епідемії загалом у Київській області зафіксували 42 410 випадків захворювання на коронавірус. Із цієї кількості вже одужали 15 287 жителів, серед яких 1096 дітей.

Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 740 хворих.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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