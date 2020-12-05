Справу підпалу авто журналістки Радіо Свободи передали до суду

Львівська обласна прокуратура скерувала до суду справу організаторів підпалу авто журналістки Радіо Свободи.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Львова, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності (ч.3 ст.27, ч.2 ст.347-1 КК України), а також в організації одним із них ще двох підпалів авто (ч.3 с.27, ч.2 ст.194 КК України)», - йдеться в повідомлені.

У ході розслідування встановили, що 43-річний колишній старший оперуповноважений кримінальної поліції одного з відділів поліції Львова та 48-річний львів’янин підшукали виконавця для вчинення злочину та надали йому необхідну інформацію щодо розташування авто журналіста. У подальшому, 30 січня цього року на вул.Кубійовича 19-річний виконавець підпалив автомобіль.

Слідство також з’ясовало, що на замовлення колишнього працівника поліції виконавець вчиняв аналогічні злочини, зокрема, наприкінці 2019 року пошкоджено два автомобілі у Львові. Суд йому вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном 3 роки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ УСБУ у Львівській області.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років та від 3 до 10 років.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. Журналіст звернулась із заявою у поліцію.