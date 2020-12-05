Справу підпалу авто журналістки Радіо Свободи передали до суду

Справу підпалу авто журналістки Радіо Свободи передали до суду

Укрінформ
Львівська обласна прокуратура скерувала до суду справу організаторів підпалу авто журналістки Радіо Свободи.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Львова, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності (ч.3 ст.27, ч.2 ст.347-1 КК України), а також в організації одним із них ще двох підпалів авто (ч.3 с.27, ч.2 ст.194 КК України)», - йдеться в повідомлені.

У ході розслідування встановили, що 43-річний колишній старший оперуповноважений кримінальної поліції одного з відділів поліції Львова та 48-річний львів’янин підшукали виконавця для вчинення злочину та надали йому необхідну інформацію щодо розташування авто журналіста. У подальшому, 30 січня цього року на вул.Кубійовича 19-річний виконавець підпалив автомобіль.

Слідство також з’ясовало, що на замовлення колишнього працівника поліції виконавець вчиняв аналогічні злочини, зокрема, наприкінці 2019 року пошкоджено два автомобілі у Львові. Суд йому вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном 3 роки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ УСБУ у Львівській області.

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Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років та від 3 до 10 років.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. Журналіст звернулась із заявою у поліцію.

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