У Слов’янську розгорнуть мобільний COVID-шпиталь на базі психлікарні

На Донеччині в рамках боротьби з COVID-19 мобільний госпіталь для пацієнтів буде розгорнутий в Слов’янську на базі обласної психіатричної лікарні, але наразі потреби в ньому в регіоні немає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 4 грудня на брифінгу в Краматорську повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«У психіатричній лікарні у Слов’янську побудовані з нуля нові корпуси, там будуть обладнані ліжко-місця для подальшого розміщення хворих на COVID-19. Хочу підкреслити, що зараз нагальної термінової потреби відкривати додаткові лікарні чи мобільні госпіталі, на щастя, немає. Але ми відпрацьовуємо спецлокації та додаткові об’єкти», - сказав очільник області.

Він нагадав, що наразі в регіоні 28 лікарень визначені для лікування хворих з COVID-19, заповненість ліжок в цих медзакладах складає 35%.

Кириленко констатував, що усього з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіло 24 595 осіб, з них 14 738 пацієнтів одужали, а 463 випадки коронавірусної хвороби завершилися летально.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 грудня в Україні лабораторно підтверджено 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії захворіла 787 891 особа; одужали – 397 809 осіб; летальних випадків – 13 195.