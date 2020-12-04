На Чернігівщині соцоб’єкти готові на 98%

На Чернігівщині соціальні об’єкти, визначені президентською програмою "Велике будівництво" на 2020 рік, готові на 98%.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"За напрямком "5 шкіл, 5 садочків, 5 спортивних об’єктів" програма виконана на 98%, у тому числі школи - 96%, дитячі садочки - 99%, спортивні об’єкти - 98%", - ідеться у повідомленні.

Окрема увага в області, як зазначається, приділяється й реалізації програми "EMERGENCY" з модернізації приймальних відділень опорних лікарень. На Чернігівщині таких закладів обрано 9. У 8-ми з них роботи йдуть повним ходом. За даними управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, середній відсоток будівельної готовності цих об'єктів складає 84%. Найвищий рівень має Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І. Буяльського - 93%. По 90% мають Чернігівська обласна та Прилуцька центральна міська лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, цього року в межах програми "Велике будівництво" на Чернігівщині будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти фінансуються за рахунок державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн).

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

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