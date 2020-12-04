Львівська облрада просить Президента і Кабмін про виплату боргу шахтарям

Під час другого пленарного засідання Львівської обласної ради депутати підписали звернення до Президента, Прем’єр-міністра, т.в.о. міністра енергетики України щодо виплати гірникам заробітної плати та проведення розрахунків за відвантажену вугільну продукцію ДП «Львіввугілля».

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради, передає Укрінформ.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, занепокоєні ситуацією із виплатою заборгованості шахтарям(...) Шахтарям Львівщини виплачено 40 відсотків заробітної плати за вересень, а вже грудень. Наближаються новорічно-різдвяні свята, коли кожний шахтар, як і інші батьки, хоче принести своїй дитині подарунки від Святого Миколая, накрити новорічний стіл, приготувати страви до Святої вечері. Але зараз ситуація складається так, що шахтарські сім'ї готуються виживати, а не святкувати Різдво», - йдеться у звернені.

За підсумками облради, активи ДП «Львіввугілля» за відвантажену вугільну продукцію, споживачам, що належать до сфери управління «Міненерго», становлять 231,411 млн грн, із них: ДП «Держвуглепостач» - заборгованість 112,765 млн грн; ДП «Державна вугільна компанія» - 4,895 млн грн; «Укрвугілля» - 21,124 млн грн; «Укренерговугілля» - 12,810 млн грн; Львівська вугільна компанія – 79,817 млн грн.

Незважаючи на наявність напрацьованих ДП «Львіввугілля» активів, розрахунки за відвантажену та заактовану вугільну продукцію не проводяться. Ця ситуація спричиняє порушення термінів виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків до бюджетів усіх рівнів.

Така значна заборгованість за відвантажену вугільну продукцію також унеможливлює належне підтримання технологічного процесу підприємства та своєчасне введення в роботу нових лав, спонукає до зростання соціальної напруги в шахтарських колективах, що в кінцевому результаті може призвести до стихійних мітингів та перекриття доріг.

«Враховуючи наведене, ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до Президента України, Прем'єр-міністра України, т.в.о. міністра енергетики України з проханням відреагувати на звернення шахтарських колективів та припинити ганебну практику щодо заборгованості працівникам вугільних підприємств заробітної плати», - зазначається у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, обов'язкові платежі від НАК "Нафтогаз України" - 1,4 млрд грн, які мають бути виплачені шахтарям, надійдуть найближчим часом. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 2 грудня уряд ухвалив відповідні рішення щодо розподілу коштів.

У листопаді в Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на цей час. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.