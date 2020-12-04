Суд арештував менеджерку філії Суспільного, яку взяли на хабарі

Івано-Франківський міський суд призначив тримання під вартою для менеджера філії ПАТ «НСТУ», Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати», яку підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківський міський суд.

«У четвер, 03 грудня 2020 року, Івано-Франківський міський суд розглянув клопотання, про застосування запобіжного заходу щодо мешканки міста Івано-Франківська, 1978 року народження, яка працює на посаді менеджера філії ПАТ «НСТУ» Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати», котру обґрунтовано підозрюють у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища)... Суд, вивчивши всі матеріали справи та ознайомившись із наданими доказами, ухвалив застосувати щодо підозрюваної ….міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, підозрюваній також призначено альтернативну міру запобіжного заходу у вигляді грошової застави у розмірі 168 тис. грн.

«Із матеріалів справи стало відомо, що вказана особа, вимагала від своїх двох підлеглих повернути їй частину нарахованих їм премій, на що потерпілі вимушено змушені були погодитись», - зазначає Івано-Франківський міський суд.

Менеджерку філії «Суспільного» правоохоронці затримали 1 грудня на гарячому.