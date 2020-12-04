У Запоріжжі завершують будувати онкодиспансер, вже завезли швейцарське обладнання

У Запорізькому обласному онкодиспансері завершуються роботи з будівництва нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії. Сучасний швейцарський лінійний прискорювач закуплено і вже завезено, найближчими днями його встановлюватимуть.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів головлікар КНП "Запорізький регіональний протипухлинний центр" Михайло Єсаянц.

"Бункер майже готовий, лінійний прискорювач завезений 25 листопада. На 10 грудня заплановано приїзд інженерів, які складатимуть обладнання. Складання триватиме два тижні. Подібні лінійні прискорювачі вже давно працюють, наприклад, у Дніпрі і Чернігові", - розповів головлікар.

Будівництво нового корпусу у Запорізькому обласному онкодиспансері / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

При цьому запорізькі онкологи працюють на застарілому обладнанні, у центрі є два кобальтові апарати 1984 року випуску.

За словами Єсаянца, новий лінійний прискорювач дозволить проводити лікування 600 хворим. При тому, що в області, тільки торік дистанційно-променеву терапію пройшли 1 672 особи, і це далеко не всі, хто потребував такої терапії.

"За даними ВООЗ, один лінійний прискорювач розрахований на 300 тисяч населення, тобто нам на область потрібно 5 таких прискорювачів. Наш бункер розрахований на 2. Один уже придбали", - уточнив Єсаянц.

Гроші на купівлю сучасного лінійного прискорювача виділяли з міських бюджетів Енергодара, Запоріжжя, а також підключалася область. У торгах перемогла швейцарська компанія «ELEKTA», запропонувавши обладнання вартістю 64 млн 850 тис. грн. Воно дозволяє лікарям впливати безпосередньо на пухлину, не опромінюючи здорові тканини.

Щодо будівлі нового корпусу, то будівельні роботи тут вийшли на фінішну пряму. Загальна вартість будівництва становить близько 61 млн грн. Будівля важка, і товщина стін в деяких місцях сягає понад 3 метрів.

"Під нею - свайне поле, фундамент заливався на глибину понад 9 метрів. У бункері тільки одні двері 5 тонн важать", - повідомив головлікар.

Крім будівельних робіт і придбання лінійного прискорювача, потрібен ще спеціальний комп'ютерний томограф, який працюватиме у парі з прискорювачем. Ціна питання - близько 22 млн грн. Гроші на його придбання онкоцентр так і не дочекався від обласної та державної влади, а тому було прийнято рішення купувати томограф на виплат, за рахунок коштів медустанови.

Сьогодні на обліку в онкодиспансері перебувають майже 60 тисяч осіб. Щороку кількість хворих зростає на 5 - 6 тисяч.