У Харкові представили фонд «Паралельні світи», який об'єднує батьків дітей з інвалідністю

У Харкові презентували благодійний фонд "Паралельні світи", який об'єднує батьків дітей з інвалідністю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зі шкільних років ми були усвідомлені, що паралельні світи ніколи не перетинаються, але наш фонд створений якраз для того, щоб ці світи перетиналися, бо вони потрібні один одному. Йдеться про світ дорослих та дітей, здорових та хворих людей. Ідея створити такий фонд мені, наприклад, прийшла з того, що в мене росте дитина з інвалідністю, це син Ваня, йому 9 років, у нього аутизм, який виявлено, коли йому було тільки два рочки. Зараз він навчається у спеціальній школі, вдома для нього за рекомендаціями фахівців з діючого у Харкові благодійного фонду "Інститут раннього втручання" створені усі умови, для успішної реабілітації. Але скажу, що виховувати таку дитину - важкий труд, і без взаємодопомоги батьків, які мають таких дітей, не обійтись. Зараз у фонді об'єдналися понад десять батьків дітей з аутизмом, але ми відкриті для усіх дітей, які потребують допомоги, у тому числі, дітей з малозабезпечених сімей", - зазначив на презентації підприємець, директор фонду "Паралельні світи" Андрій Касімов.

За його словами, фонд створений минулого року, але активну діяльність розпочав цієї осені. Зараз фонд опікується реалізацією власних проєктів.

"На зустрічах в рамках реалізації проєкту - а в цьому нам допомагають представники соціально відповідального бізнесу - ми не раз переконувалися, що більшисть людей не знає, як поводитися з такими дітьми. Наприклад, на зустрічах з керівництвом торгівельних мереж ми роз'ясняємо, що потрібно вводити хоча би одну годину тиші для родин, які приходять за покупками з дітьми з аутизмом, бо для таких дітей сенсорні перевантаження, пов'язані з шумами - музика, реклама тощо - критично впливають на поведінку. Чи інше: дитячий лікар-стоматолог, приймаючи дитину з аутизмом, повинен вміти відволікти її, зайняти іграшками чи книжками з ілюстраціями", - додав Касімов.

За його словами, інший популярний проєкт - "Рух батьків". "Мається на увазі об'єднання батьків дітей з обмеженими освітніми потребами, які можуть взяти на себе піклування про таку дитину та тим самим допомогти своїм дружинам. Реалізацією цього проєкту займається мій колега по фонду Вадим Мирошниченко, який теж має дитину з інвалідністю", - додав Касімов.

У ході презентації фонду "Паралельні світи" серед публіки знайшлися й ті, хто заявив про бажання стати волонтером та допомагати сім'ям з дітьми з інвалідністю.

Як зазначили на презентації, у світі понад 7 млрд людей, і більше як 1 млрд мають різні форми інвалідності, у тому числі, понад 100 млн дітей, які у 4 рази більше за здорових дітей піддаються насильству, бо світ не завжди сприймає їх як треба.

Як повідомлялося, 3 грудня 1992 року вперше було відзначено Міжнародний день людей з інвалідністю, який має на меті просування прав людей з інвалідністю у всі сфери суспільного життя, а також залучення уваги широкої громадськості до проблем людей з інвалідністю.