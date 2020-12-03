Кримінал, ДТП і коронавірус: про що найчастіше пишуть регіональні онлайн-медіа

Найбільше новин в регіональних онлайн-медіа стосуються кримінальної тематики, надзвичайних подій, ДТП і коронавірусу, найменше – прав людини, екології і війни на сході.

Про це свідчать результати дослідження громадської організації “Інститут масової інформації”, що було проведене в 10 регіонах України в листопаді, повідомляє Укрінформ з посиланням на ІМІ.

Так, за даними дослідження ІМІ, найбільш висвітлюваними в регіональних онлайн-ЗМІ є теми криміналу та надзвичайних подій, пандемії коронавірусу, соціальна тематика й політика.

У стрічках регіональних сайтів 26% новин стосуються криміналу, надзвичайних подій та ДТП, 19% – пандемії коронавірусу. Ще 15% новин присвячено соціальній тематиці, 13,5% – політичним процесам у країні та регіоні. Також по 6% новин припало на теми економіки / бізнесу і міжнародні новини. Спорту і розважальному контенту були присвячені по 3% новин. Найменше писали про права людини (0,5%), екологію (1%) та війну на сході / ООС (2% загальної кількості публікацій).

За результатами моніторингу, найчастіше публікують кримінальні новини та інформацію про надзвичайні події, зокрема ДТП, онлайн-ЗМІ Одеси й Черкас (по 33%), Харкова і Херсона (по 32%). Найменше новин про кримінал опубліковано в новинних стрічках онлайн-ЗМІ Полтави та Донецька (15 і 14% відповідно).

Лідери у висвітленні коронавірусної тематики – онлайн-ЗМІ Донецька (28%), Черкас і Полтави (по 23%). Найменше новин про пандемію коронавірусу опубліковано в новинних стрічках сайтів Херсона (11%) і Миколаєва (13%).

Найчастіше новини із соціальної тематики публікували полтавські й одеські онлайн-медіа (22 і 21% загальної кількості новин відповідно), найменше на цю тему писали онлайн-медіа Миколаєва (8%) і Черкас (9%).

Водночас в онлайн-ЗМІ Херсона (22%), Львова і Миколаєва (по 17%) було найбільше новин про політику. Найменше політичних новин було на сайтах Волині (7%) і Полтави (7% загальної кількості новин).

Разом з тим у новинних стрічках регіональних онлайн-медіа зафіксовано 3% матеріалів з ознаками замовності, з них 61% публікацій мав ознаки політичної замовності, 39% – комерційної. Найбільше матеріалів з ознаками замовності зафіксовано в онлайн-медіа Дніпра (10% загальної кількості новин у регіоні), найменше таких матеріалів публікували в новинних стрічках онлайн-медіа Волині, Миколаєва і Полтави (по 1% матеріалів у новинах регіону), констатували в ІМІ.

Зазначається, що у межах дослідження проаналізовано 8629 новин, із них 253 публікації з ознаками комерційної та політичної замовності, в 50 регіональних онлайн-медіа 10 регіонів України (Волинь, Дніпро, Донецьк (Маріуполь, Слов'янськ), Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Харків, Херсон, Черкаси) із 2 до 6 листопада 2020 року включно. До моніторингу потрапили виключно новини зі стрічки інтернет-ЗМІ: статті, журналістські розслідування, аналітика, блоги, авторські колонки, анонси тощо не аналізуватися.