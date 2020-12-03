У Чернігові «замінували» будівлю облради, депутатів евакуювали

У Чернігові під час проведення установчої сесії облради 8 скликання надійшло повідомлення про замінування головної будівлі установи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк.

"Було повідомлення про замінування, зараз інформація перевіряється. Всіх людей з будівлі евакуювали", - сказала вона.

За словами Слабеняк, анонімний телефонний дзвінок про замінування обласної ради на лінію "102" був зроблений о 16 годині. На місце виїхали вибухотехніки та кінологи. Наразі вони ретельно обстежують будівлю.

Тим часом, перша сесія облради нового скликання триває там, де завжди, - в іншому, розташованому поруч із головною будівлею, приміщенні з великою залою. Звідти нікого не евакуйовують.

Сесія йде з 12 години і проходить бурхливо, з суперечками, сварками і блокуванням трибуни. За майже 5 годин жодних рішень на ній не прийняли, голову обласної ради та його заступників не обрали.

Напередодні увечері на сайті Чернігівської обласної ради з’явилася інформація про можливий зрив установчої сесії. Повідомлялося, що у зв’язку з цим із ради пішли листи очільникам обласних управлінь СБУ та Нацполіції, командиру військової частини Нацгвардії та в КП "Муніципальна варта" з проханням забезпечити безпеку та правопорядок під час проведення пленарного засідання.

Як повідомляло агентство, за підсумками місцевих виборів до складу Чернігівської обласної ради пройшло 8 політичних сил: партії "Наш край", "Слуга народу", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - за життя", "За майбутнє" та "Європейська солідарність".

У складі новообраної обласної ради - 64 депутати, на сесію прибули 63. Вони заслухали звіт голови обласної ТВК та склали присягу.