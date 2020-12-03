Отруєння в ліцеї на Харківщині могла спричинити кишкова паличка в сирі

Імовірною причиною спалаху інфекційного захворювання в ліцеї №3 у місті Дергачі на Харківщині, який зареєстровано у листопаді, була кишкова паличка, збудника виявили у сирі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області.

«Ймовірною причиною виникнення спалаху є недотримання санітарно-гігієнічного режиму та вживання недоброякісних продуктів харчування, про що свідчать виявлені порушення санітарного законодавства, законодавства з питань безпечності харчових продуктів та результати лабораторного дослідження проби води з комунального водогону. При дослідженні харчового продукту (сиру сичужного) в пробах виявлені бактерії групи кишкової палички», - йдеться у повідомленні.

Керівнику закладу надали приписи про усунення санітарних порушень. Зазначається, що триває адміністративне провадження стосовно посадових осіб за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині зафіксували спалах інфекційного захворювання. Станом на 18 листопада було 28 хворих, наступного дня їх кількість зросла до 39. На вечір 20 листопада було відомо про 43 хворих, з них 1 – вчитель початкових класів. Навчання в початкових класах закладу призупиняли до 23 листопада.

Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в ході позапланової перевірки ліцею виявили санітарні порушення та склали на директора закладу протокол.

Поліція за фактом отруєння учнів відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.