Президент призначив голову Хмельницької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента , відповідний указ № 535/2020 глава держави підписав 3 грудня.

Під час зустрічі в Офісі Президента Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

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Із 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.

Фото: Офыс Президента