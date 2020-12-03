У Львові профспілки пікетували будівлю ОДА

У Львові профспілки пікетували будівлю ОДА

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Укрінформ
Під стінами Львівської ОДА відбулася акція протесту Об’єднання профспілок Львівщини, які невдоволені низкою законопроєктів, що не враховують права та соціальні гарантії працівників.

Про це Об’єднання профспілок Львівщини повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Акція протесту відбулася "через розгляд у Верховній Раді низки законопроєктів, ініційованих урядом та окремими народними депутатами, що продовжують політику наступу і звуження прав працівників і профспілок, а також неврахування пропозиції профспілок у проєкті Державного Бюджету на 2021 рік, зокрема щодо підвищення заробітної плати та державних соціальних гарантій, недофінансування галузей економіки і бюджетної сфери, особливо це стосується медиків та освітян", - йдеться в повідомлені.

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У вимогах пікетувальників 7 пунктів. Люди вимагали збільшити заробітну плату на рівні 6000 грн з 1 січня, не допускати зростання цін на енергоносії та тарифів, погасити заборгованість у майже 4 млрд грн з виплати заробітної плати, покласти край рейдерству профспілкового майна тощо.

У Львові профспілки пікетували облдержадміністрацію / Фото: Об'єднання Профспілок Львівщини

Під час акції протесту відбувся флешмоб: декілька десятків учасників демонстративно вивернули кишені, аби показати, що через дії влади у них порожньо. Після цього озвучені вимоги передали у зверненні першому заступнику голови ЛОДА Андрію Годику. Він пообіцяв передати їх до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Аналогічні акції відбулися у різних містах України, наймасовіший протест пройшов у Києві в урядовому кварталі.

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