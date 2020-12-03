У Львові профспілки пікетували будівлю ОДА

Під стінами Львівської ОДА відбулася акція протесту Об’єднання профспілок Львівщини, які невдоволені низкою законопроєктів, що не враховують права та соціальні гарантії працівників.

Про це Об’єднання профспілок Львівщини повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Акція протесту відбулася "через розгляд у Верховній Раді низки законопроєктів, ініційованих урядом та окремими народними депутатами, що продовжують політику наступу і звуження прав працівників і профспілок, а також неврахування пропозиції профспілок у проєкті Державного Бюджету на 2021 рік, зокрема щодо підвищення заробітної плати та державних соціальних гарантій, недофінансування галузей економіки і бюджетної сфери, особливо це стосується медиків та освітян", - йдеться в повідомлені.

У вимогах пікетувальників 7 пунктів. Люди вимагали збільшити заробітну плату на рівні 6000 грн з 1 січня, не допускати зростання цін на енергоносії та тарифів, погасити заборгованість у майже 4 млрд грн з виплати заробітної плати, покласти край рейдерству профспілкового майна тощо.

У Львові профспілки пікетували облдержадміністрацію / Фото: Об'єднання Профспілок Львівщини

Під час акції протесту відбувся флешмоб: декілька десятків учасників демонстративно вивернули кишені, аби показати, що через дії влади у них порожньо. Після цього озвучені вимоги передали у зверненні першому заступнику голови ЛОДА Андрію Годику. Він пообіцяв передати їх до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Аналогічні акції відбулися у різних містах України, наймасовіший протест пройшов у Києві в урядовому кварталі.