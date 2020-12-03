На Житомирщині екологи виявили незаконну вирубку дерев на понад 1,3 мільйона

На Житомирщині фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу виявили незаконну вирубку 151 дерева, збитки від чого оцінили у понад 1,3 млн грн.

Про це екоінспекція повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що на адресу Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшов лист від Курненської сільської ради Пулинського району Житомирщини щодо незаконної порубки дерев в лісовому масиві на землях сільської ради.

Зазначається, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виїхали за вказаною у зверненні адресою та виявили незаконну порубку 151 дерева різних порід. Розмір завданої шкоди становить 1 млн 356 тис. 456 грн.

Інспекція передала матеріали справи до Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Наразі за фактом незаконної порубки дерев зареєстровано кримінальне провадження.