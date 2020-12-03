У Дрогобичі відкрили піцерію, до роботи в якій залучили людей з інвалідністю

У Дрогобичі на Львівщині працює перша соціальна піцерія «Витанія», до роботи в якій залучені люди з інвалідністю, а частина прибутку йде на харчування безпритульним.

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення львівської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Соціальне підприємництво – наймасштабніший в Україні проєкт із розвитку соціального бізнесу. І дуже важливо, що він дозволяє вирішувати соціальні проблеми потребуючих категорій населення. Піцерія «Витанія» є успішним прикладом цього. Смачна випічка, доброзичливий колектив, затишний інтер’єр – сьогодні ми переконалися, що піцерія «Витанія» має успіх у Дрогобичі», - зазначила керівник управління з питань праці та сімейної політики Департаменту соціального захисту населення Уляна Дорош.

Частина прибутку заклад спрямовує на організацію харчування безпритульних, літніх, самотніх людей та інших соціально незахищених верств населення. Крім того, у «Витанії» працюють люди з інвалідністю.

У 2019 році БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ» переміг в конкурсі з визначення інститутів громадянського суспільства і з допомогою фінансової підтримки обласного бюджету створив соціальне підприємство. На реалізацію бізнес-плану благодійний фонд отримав кошти у сумі 166,4 тис. грн.

З березня 2020 року піцерія розпочала свою підприємницьку діяльність.

Фото: loda.gov.ua