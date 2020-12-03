На Київщині за добу підтвердили 924 випадки COVID-19

За добу підтверджено 924 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19). Випадки COVID-19 встановлено у 46 дітей віком від 1 до 17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"В Київській області за даними обласного лабораторного центру 3 грудня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 40427 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 2316 дітей та у 3122 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 3510 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 36917 осіб.

Одужало всього 13817 осіб, з них 1029 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 625 осіб, у тому числі 36 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19 померло 719 хворих. За добу надійшли повідомлення (з епікризами) про шістнадцять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло вісім чоловіків віком від 53 до 72 років, мешканці м. Біла Церква (3), м. Бориспіль, м. Бровари, м. Вишгород, с. Безп’ятне Васильківського району, с. Білогородка Києво-Святошинського району та вісім жінок віком від 36 до 84 років, мешканки м. Біла Церква (3), м. Фастів (3), с. Мирівка Кагарлицького району, с. Хотів Києво-Святошинського району).

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За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 44270 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 952 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 39770 контактними особами.

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В Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.