Рада просить Кабмін забезпечити залізничне сполучення північних районів Луганщини

Верховна Рада ухвалила постанову "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною мережею української залізниці".

Як передає кореспондент Укрінформу, постанову №4145 підтримали 302 нардепи.

Ухвалена постанова передбачає звернення до Кабінету Міністрів з вимогою забезпечити будівництво та фінансування за рахунок державного бюджету залізничної лінії, що з’єднає колії Кіндрашівська-Нова — Лантратівка і Попасна — Сватове — Куп’янськ.

Кабінету Міністрів також доручається при підготовці проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік передбачити видатки на фінансування вказаного будівництва.

Очікується, що внаслідок ухвалення постанови буде вжито заходів для забезпечення залізничного сполучення північних районів Луганської області із іншими регіонами України.